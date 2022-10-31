Вашингтон, 31 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Американская актриса Кристин Милиоти, известная по шоу «Игрушка для взрослых», пополнила каст мини-сериала «Пингвин». Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Кристин Милиоти

По данным источника, в предстоящем шоу актриса сыграет Софию Фальконе — главную соперницу Пингвина (Колин Фаррелл) в борьбе за Готэм. Съемки проекта планируют начать в январе 2023 года.

Напомним, «Пингвин» станет спин-оффом «Бэтмена» Мэтта Ривза и расскажет об одном из самых известных антагонистов вселенной DC. Исполнительными продюсерами сериала выступят Ривз, Фаррелл, Дилан Кларк и Лорен ЛеФранк.