Нижний Новгород, , 23:18 — REGNUM Бригада медицинских работников из Марий Эл отправилась в командировку в Запорожскую область. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врач Martin Vorel

В состав бригады вошли 13 специалистов: шесть врачей и семь работников среднего звена. Это два педиатра, невролог, офтальмолог, детский хирург, врач ультразвуковой диагностики, лаборант, медсестра функциональной диагностики, а также медицинские сестры, работающие с врачом на приеме пациентов.

Медики работают в Йошкар-Олинской детской городской больнице, Детской республиканской клинической больнице, Волжской центральной городской больнице и Медведевской центральной районной больнице. Бригада оснащена медицинским оборудованием — УЗИ-аппарат, кардиограф и медицинские инструменты.

Врачи пробудут в командировке месяц, затем их сменит другая бригада. Медики дислоцируются в Бердянске.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Марий Эл, которые участвовали в специальной военной операции на территории бывш. УССР, были удостоены государственных наград в соответствии с указом президента России Владимира Путина в конце сентября.

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