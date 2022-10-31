Скопье, 31 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии не захотело быть причастным к открытию македонского культурного клуба в городе Благоевград в Болгарии. На церемонии открытия 30 октября присутствовали только лидеры оппозиционных партий — Християн Мицкоски из ВМРО-ДПМНЕ и глава «Левицы» Димитар Апасиев, а также представители администрации президента Стево Пендаровски, сообщает агентство Telegrafi.

Zé Valdi Флаг Македонии

«В XXI веке ни у кого не должно быть дилеммы о том, есть ли у него право голоса. Право на самоопределение должно уважаться. Наше право на самоопределение как македонцев неприкосновенно и гарантируется всеми международными актами. Вот почему мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать наших соплеменников македонцев в Болгарии», — заявил Мицкоски.

Агентство отмечает, что в правительстве Северной Македонии отказались от участия в церемонии, поскольку подозревают, что за клубом стоят люди, стремящиеся «нарастить напряженность в отношениях между двумя государствами».

В Скопье также заявили о намерении в будущем открыть новый клуб при сотрудничестве с болгарскими учреждениями.