Москва, 1 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Москве начали принимать заявки от предпринимателей на возмещение затрат на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах. Субсидии на логистику, получение патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант, который по сути является экспортным кешбэком, правительство Москвы предусмотрело для несырьевого бизнеса. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По её словам, с просьбой о таких мерах поддержки экспортеры выступили на прошедшем ранее форуме «Сделано в России».

«В столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления», — подчеркнула Сергунина.

Субсидию можно получить по пяти направлениям. Её максимальный размер составляет 6,5 млн рублей. Грант представляет собой кешбэк в размере 10% от суммы экспортного контракта. Максимальная сумма — 10 млн рублей.