Благоевград, Болгария, , 23:22 — REGNUM В городе Благоевград в Болгарии 30 октября был открыт македонский культурный клуб «Никола Вапкаров», что стало симметричным ответом на открытие болгарских культурных клубов в Северной Македонии, названных в честь неоднозначных деятелей времен Первой и Второй мировых войн.

Северная Македония Ggia

Как сообщает 31 октября албанское новостное агентство Telegrafi, македонский культурный клуб в Благоевграде был открыт благодаря стараниям представителей ассоциации «ОМО Илинден Пирин», объединяющей представителей македонского меньшинства, не признаваемого болгарскими властями.

В заявлении для СМИ представитель клуба Атанас Мазнов заявил, что целью его открытия было «сближение двух народов». Мазнов выразил надежду, что после того, как болгары будут упомянуты в Конституции Северной Македонии, македонское меньшинство в Болгарии также обретет свои права.

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