Приштина, Сербия, , 23:37 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи отреагировала на трагические события, произошедшие на фестивале по случаю Хэллоуина в Сеуле, в ходе которого погибли свыше 150 человек и не менее 82 получили ранения.

Давка Kamal Hamid

На своей странице в социальной сети глава Косово выразила соболезнования всем, получившим ранения, и семьям погибших.

Напомним, в Южной Корее 31 октября было объявлено днем траура.

Читайте ранее в этом сюжете: Студентка СПбГУ стала одной из жертв давки в центре Сеула