Приштина, Сербия, 31 октября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи отреагировала на трагические события, произошедшие на фестивале по случаю Хэллоуина в Сеуле, в ходе которого погибли свыше 150 человек и не менее 82 получили ранения.

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На своей странице в социальной сети глава Косово выразила соболезнования всем, получившим ранения, и семьям погибших.

Напомним, в Южной Корее 31 октября было объявлено днем траура.