Рим, 31 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Граждане Италии в возрасте до 30 лет самой большой ценностью считают «уважение», таковы опубликованные 31 октября итоги опроса Tecne.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Указанный вариант ответа (их можно было выбирать несколько) предпочли 51% респондентов. На втором месте «оказалась» свобода — ее упомянули 45% молодых граждан.

В первую пятерку главных ценностей молодежи вошли также честность (39%), здоровье (38%) и любовь (31%).