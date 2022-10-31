Рим, 31 октября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Рейтинг партии Джорджи Мелони «Братья Италии» вырос еще на 2%, до 28%, таковы опубликованные 31 октября итоги опроса Tecne.

Vox España Джорджа Мелони

Ближайший преследователь, леволиберальная Демократическая партия, потерявшая с момента проведения предыдущего опроса 1,6%, отстает теперь от партии Мелони более чем на 10% (17,6%).

Рейтинг популистского «Движения 5 звезд» незначительно вырос (16,6%), правых партий Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони — несколько снизились (8,4% и 7,6% соответственно).

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.