Сочи, Краснодарский край, , 22:48 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи согласовали не все из предварительно проработанных ранее пунктов совместного заявления. Об этом сообщил вечером 31 октября президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся переговоров.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Тем не менее Владимир Путин согласился с общей оценкой, что встреча была полезной и обозначила перспективы для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.

«Когда я говорю «в целом», имею в виду и текущие события недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Всё-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран», — сказал российский лидер.

При этом он пояснил, что имеет в виду не только Россию, Азербайджан и Армению, на и все страны региона, поскольку «в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории».

«Россия со своей стороны будет делать всё, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заверил Владимир Путин.

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