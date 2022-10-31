Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи согласовали не все из предварительно проработанных ранее пунктов совместного заявления. Об этом сообщил вечером 31 октября президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Тем не менее Владимир Путин согласился с общей оценкой, что встреча была полезной и обозначила перспективы для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.

«Когда я говорю «в целом», имею в виду и текущие события недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Всё-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран», — сказал российский лидер.

При этом он пояснил, что имеет в виду не только Россию, Азербайджан и Армению, на и все страны региона, поскольку «в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории».

«Россия со своей стороны будет делать всё, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заверил Владимир Путин.