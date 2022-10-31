Москва, , 22:53 — REGNUM В Москве на 85% увеличилось количество объявлений об аренде квартир, большинство из которых потенциально готовы к продаже. Об этом сообщил сервис «ЦИАН» в своем телеграм-канале.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на конец октября 2022 года, в столице насчитывается порядка 18,3 тыс. объявлений о сдаче жилья, 8,4 тыс. из которых — абсолютно новые лоты. Отмечается, что в сентябре 2022 года количество подобных объявлений равнялось 9,9 тыс.

По мнению экспертов, такой рост обусловлен частичной мобилизацией, стартовавшей 21 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что в столице резко снизилась стоимость арендного жилья. В среднем снижение цен варьируется в диапазоне от 6 до 9%.