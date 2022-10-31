В Центробанке Италии заявили об «огромной неуверенности» на рынках
Рим, 31 октября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Ситуация на рынках характеризируется «огромной неуверенностью», заявил 31 октября глава Центробанка Италии Иньяцио Виско.
Так он прокомментировал данные национальной службы статистики, согласно которым ВВП страны продолжает восстановительный рост (на 0,5% за квартал), но темпы этого роста снижаются.
Действия регуляторов и властей ЕС и Италии в такой ситуации при значительном росте цен на энергоресурсы и основные товары должны быть очень осторожными, полагает Виско.
В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.
Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.