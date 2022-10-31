Ижевск, 31 октября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. На территории Первомайского района Ижевска сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии совместно со следователями регионального СУ СКР были выявлены три незаконных игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

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Все игорные залы размещены в подвальных помещениях жилых домов, входы были оборудованы железными дверями. В ходе обысков изъято 29 компьютеров в сборе, четыре игровых автомата, четыре видеорегистратора, денежные средства, черновые записи. Задержаны шесть человек — три женщины и трое мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору»). Организаторы казино находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле в начале октября возбудили уголовное дело в отношении организаторов нелегального казино в Ленинском районе города. По данным следствия, организацией незаконной игорной деятельности занимались два человека: 35-летняя женщина и 45-летний мужчина. Для этого они использовали 22 игровых автомата. Техника изъята.

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