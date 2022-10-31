Тбилиси, 1 ноября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. В ближайшее время в Грузии возможно повышение стоимости хлеба, сообщает 31 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Saboteur Хлеб

В последние дни цены на мировом рынке зерна значительно увеличились. В связи с этим ожидается увеличение стоимости зерна и для грузинских импортёров. Тем более что Грузия сейчас почти на 100% зависит от поставок зерна из России. Повышение цены на зерно вызовет увеличение стоимости муки примерно на 15−20%, а значит, станут дороже абсолютно все хлебобулочные изделия.

Рост цен на хлеб для населения можно удержать лишь с помощью государственного субсидирования. Однако у грузинских властей, судя по всему, пока нет чёткой линии поведения, и об их действиях в ближайшем будущём остаётся только гадать.