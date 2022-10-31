Рим, 31 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Еврокомиссия 31 октября согласовала выделение правительством Италии 512 млн евро на модернизацию почтовых отделений в небольших населенных пунктах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Речь идет об облегчении доступа к потребительским и финансовым услугам для жителей городков и деревень, численность населения которых не превышает 15 тысяч человек.

Средства выделены в рамках общей «антикризисной» программы ЕС (на преодоление последствий коронакризиса Италия в общей сложности получит более 200 млрд евро кредитов и грантов).