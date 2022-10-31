Рим, 31 октября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Кризис 2022 года напомнил властям Италии о значимости «командной игры», заявил 31 октября министр экономики Джанкарло Джорджетти.

ИА REGNUM Газ

Если бы страны ЕС демонстрировали «командность» в большей степени, то часть проблем, вызванных энергокризисом и инфляцией, удалось бы по крайней мере смягчить, полагает министр.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.