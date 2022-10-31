Рим, , 22:35 — REGNUM Если подсчитать расходы на приготовление традиционных блюд, получится, что «продуктовая» инфляция в Италии за год составила около 20%, с такой оценкой выступили 31 октября эксперты Altroconsumo.

Паста joshuemd

Официальный уровень инфляции составляет 8,9%. Статистики отмечают, что в последние месяцы цены на отдельные продукты питания (в том числе муку, пасту, масло, кофе) начали снижаться.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.