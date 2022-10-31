София, , 22:35 — REGNUM Правоохранительные органы Болгарии задержали на въезде в Софию микроавтобус, перевозивший 15 нелегальных иммигрантов. Об этом 31 октября сообщает софийская газета «24 часа».

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, ранее водитель транспортного средства, двигаясь по шоссе, не отреагировал на требование ДПС остановиться и ускорил движение. После непродолжительной погони автомобиль нарушителя врезался в защитное ограждение полицейского блокпоста. В результате инцидента никто не пострадал.

Установлено, что все пассажиры микроавтобуса являются гражданами Афганистана, которые накануне пересекли турецко-болгарскую границу. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по борьбе с незаконной миграцией. Соответствующие меры являются главным условием для вступления страны в зону Шенгенского соглашения.