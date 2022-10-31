София, 31 октября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Болгарии задержали на въезде в Софию микроавтобус, перевозивший 15 нелегальных иммигрантов. Об этом 31 октября сообщает софийская газета «24 часа».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По предварительным данным, ранее водитель транспортного средства, двигаясь по шоссе, не отреагировал на требование ДПС остановиться и ускорил движение. После непродолжительной погони автомобиль нарушителя врезался в защитное ограждение полицейского блокпоста. В результате инцидента никто не пострадал.

Установлено, что все пассажиры микроавтобуса являются гражданами Афганистана, которые накануне пересекли турецко-болгарскую границу. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по борьбе с незаконной миграцией. Соответствующие меры являются главным условием для вступления страны в зону Шенгенского соглашения.