Ижевск, , 22:32 — REGNUM В Глазове 88-летний водитель совершил наезд на двух девочек. Дети были травмированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пешеходный переход Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

По данным ведомства, авария произошла напротив дома №82 по улице Сибирской. По предварительным данным, девочки в возрасте 4 и 9 лет переходили проезжую часть вместе с матерью по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени вечером 31 октября на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной, 18 были сбиты бабушка и внучка. Женщина-водитель пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов, и она их не заметила.

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