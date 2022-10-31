Даугавпилс, Латвия, , 22:30 — REGNUM Политиков, санкционировавших разрушение связанных с нашей исторической памятью монументов, нужно объявлять в международный розыск, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя заявление посольства России в Латвии.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в посольстве выразили возмущение демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы», а также призвали международное сообщество дать оценку этим «варварским выходкам« и усилить воздействие на Ригу.

« Да, протестовать надо, взывать к международным организациям и мировому сообществу надо, но ведь не мы же одни должны это делать! Памятники на латвийской земле и в других местах в Прибалтике — они что, только русским поставлены? Нет, там похоронены сыны и дочери всех народов бывшего СССР. Почему же нет заявлений от Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казахстана и так далее? Почему страны СНГ не выступают по данной проблеме коллективно? Не можем организовать? Так что тогда говорить об «интеграционных процессах»?

Далее. Защитить памятники воинам Красной Армии по линии ООН — скажем, причислить их к объектам Всемирного наследия по линии ЮНЕСКО — до смены бандитствующих режимов-вандалов не получится: там по правилам заявку должны подавать правительства соответствующих стран. Наци-режимы в Прибалтике со временем посыплются, но это после нашей победы над киевским режимом — и здесь в неё многое упирается.