Даугавпилс, Латвия, 31 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Политиков, санкционировавших разрушение связанных с нашей исторической памятью монументов, нужно объявлять в международный розыск, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя заявление посольства России в Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Как сообщалось ранее, в посольстве выразили возмущение демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы», а также призвали международное сообщество дать оценку этим «варварским выходкам» и усилить воздействие на Ригу.

«Да, протестовать надо, взывать к международным организациям и мировому сообществу надо, но ведь не мы же одни должны это делать! Памятники на латвийской земле и в других местах в Прибалтике — они что, только русским поставлены? Нет, там похоронены сыны и дочери всех народов бывшего СССР. Почему же нет заявлений от Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казахстана и так далее? Почему страны СНГ не выступают по данной проблеме коллективно? Не можем организовать? Так что тогда говорить об «интеграционных процессах»?

Далее. Защитить памятники воинам Красной Армии по линии ООН — скажем, причислить их к объектам Всемирного наследия по линии ЮНЕСКО — до смены бандитствующих режимов-вандалов не получится: там, по правилам, заявку должны подавать правительства соответствующих стран. Наци-режимы в Прибалтике со временем посыплются, но это после нашей победы над киевским режимом — и здесь в неё многое упирается.

И последнее: объявить уже надо, наконец, кого-то из политиков, санкционировавших разрушение связанных с нашей исторической памятью монументов, в международный розыск по статье 243.4 УК РФ, которая в качестве преступления определяет «уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Следственный комитет то зашевелится, то отступает, а здесь нужна последовательность», — отметил Михаил Демурин.