Верона, Италия, , 22:30 — REGNUM 31 октября «Рома» под руководством Жозе Моуриньо одержала волевую победу над «Вероной». Матч 12-го тура итальянской Серии А 2022/23, проходивший в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди», завершился со счетом 1:3.

ФК «Рома» Asroma.com

Забитыми мячами в составе «волков» отметились Николо Дзаньоло (45+2’), Кристиан Вольпато (88’ Неманья Матич) и Стефан Эль-Шаарави (90+2’ Кристиан Вольпато). Единственный гол «Вероны» на 36-й минуте забил польский защитник Павел Давидович после передачи Давиде Фараони.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Фараони, Чеккерини (Хин, 46’), Гюнтер, Давидович, Депаоли, Велозу (Мангани, 68’), Онгла (Сулемана, 86’), Каллон (Лазанья, 46’), Тамез, Генри (Дюрич, 78’).

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Матич, 66’), Залевский (Белотти, 57’), Кристанте (Эль-Шаарави, 46’), Пеллегрини, Камара (Шомуродов, 83’), Дзаньоло (Вольпато, 57’), Абрахам.

«Рома», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с пятью очками осталась на предпоследней 19-й позиции.