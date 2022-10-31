Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Мессенджер Telegram отключил премиум-подписки пользователям, которые приобрели их по заниженной цене с помощью уязвимости. Об этом сообщил телеграм-канал «Код Дурова».

Telegram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала, некоторые пользователи обнаружили способ дарить премиум-подписки в мессенджере бесплатно, после чего стали продавать их другим по низкой цене — 100 рублей за год пользования. Позднее разработчики мессенджера сумели обнаружить уязвимость, вследствие чего уже 31 октября 2022 года покупателям, получившим премиум-подписку таким способом, стали приходить сообщения об отмене их действия.

Напомним, премиум-подписка в Telegram позволяет пользователям загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать их «на максимальной скорости», отправлять друг другу уникальные стикеры и реакции. Кроме того, пользователям с такой подпиской предоставляется возможность использовать мессенджер без рекламы.