Подгорица, 31 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Согласно исследованию Центра демократии и прав человека (CEDEM), в Черногории с момента обретения независимости в 2006 году число граждан, заявляющих о своей принадлежности к Сербской православной церкви (СПЦ), увеличилось на 20 процентов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Эта неправительственная организация с целью анализа тенденций политического общественного мнения опубликовала доклад «Где находится черногорское общество через 16 лет после восстановления государственной независимости?».

В центре CEDEM пояснили, что документ анализирует тенденции ключевых показателей, которые являются информативными в социальном и политическом смысле.

Исследование показало, что процент лиц, принадлежащих к исламской и католической конфессиям, стабилен, в то время как число граждан, заявивших, что они принадлежат к СПЦ, линейно увеличилось, а количество, заявивших, что они принадлежат к Черногорской православной церкви, уменьшилось.

«Данные просто говорят о том, что в православном корпусе процент тех, кто говорит, что они принадлежат к СПЦ, увеличился на 20 процентов, в то время как для эталонного процента процент тех, кто говорит, что они принадлежат к ЧПК, уменьшился. Другими словами, СПЦ со временем набралась сил», — говорится в докладе.

Опрос показал, что с 2011 года процент граждан, которые говорят, что Черногория движется в правильном направлении, уменьшается, а количество тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, увеличивается.

«Точнее, с 2011 года оценка положительного направления снизилась более чем на 26 процентов, а процент тех, кто говорит, что страна движется в неправильном направлении, увеличился почти на 30 процентов», — говорится в документе.