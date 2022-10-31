Турин, Италия, 31 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии обнаружила в Турине склад с 700 тысячами контрафактных кроссовок, передают местные СМИ 31 октября.

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Обувь должна была продаваться в магазинах как произведенная в Италии, в действительности же она была сделана на китайских, румынских и албанских заводах, сообщили в спецслужбе.

Объем незаконной прибыли, которую сотрудники спецслужбы не дали получить злоумышленникам, оценили в 20 млн евро.