Милан, Италия, 31 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. 29-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, пропустит матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». Об этом 31 октября сообщает журналист Фабрицио Романо.

Дмитрий Садовников. soccer.ru Ромелу Лукаку

По информации источника, Ромелу Лукаку получил новую травму мышцы и пропустит ближайшие матчи «нерадзурри». Ожидается, что форвард успеет восстановиться к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Матч «Бавария» — «Интер» состоится 1 ноября и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в пяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.