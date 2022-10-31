Рим, , 22:20 — REGNUM Новому премьер-министру Италии Джордже Мелони доверяют 44% граждан, таковы опубликованные 31 октября итоги опроса Demopolis.

Джорджа Мелони Presidenza della Repubblica

За последний месяц рейтинг Мелони увеличился на 4%, за последние восемь лет — в два с половиной раза, отметили социологи.

Интересно, что рейтинг доверия Мелони в точности совпадает с долей голосов, полученных правой коалицией (под ее руководством) на выборах в сентябре 2022 года.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.