Рим, 31 октября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. По предварительной оценке, в третьем квартале 2022 года ВВП Италии вырос на 0,5% в сравнении с показателями второго квартала, сообщили 31 октября в национальной службе статистики.

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В сравнении с данными годичной давности ВВП увеличился на 2,6%. Речь идет о восстановительном росте — показатели «докоронакризисного» 2019 года еще не достигнуты.

ВВП страны увеличивается уже семь кварталов подряд, при этом в 2022 году темпы восстановления снижаются, отметили статистики.