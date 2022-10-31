Саранск, 31 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ru.torange.biz Взятка

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, получил взятку на сумму более 200 тыс. рублей за приемку работы по очистке реки Шапа. При этом обвиняемый знал, что работа не была совершена.

Кроме того, следствием было установлено, что экс-чиновник получил взятку через одного из застройщиков республики в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера в особо крупном размере на сумму более 1,8 млн рублей за согласование передачи прав и обязанностей по договору аренды лесного участка.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего сотрудника управления наркоконтроля МВД по республике Мордовия вынесен приговор за получение взятки в виде смартфона. Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима.

Читайте также: Экс-полицейский в Мордовии пойдёт в колонию за взятку в виде смартфона