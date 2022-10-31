Рим, 31 октября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Правительство Италии усилит ответственность за проведение незаконных массовых мероприятий, на которых распространяются и потребляются наркотики, сообщили в пресс-службе правительства после заседания 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В течение нескольких последних лет в Италии состоялось сразу несколько подобных мероприятий (в основном рейв-вечеринок), на них собирались жители целого ряда европейских стран, при этом большинству из них удалось покинуть территорию до прибытия полиции.

«Италия больше не будет страной, куда можно приезжать с намерениями преступить закон и с мыслью о том, что здесь это сойдет с рук», — заявила премьер-министр Джорджа Мелони.

Тем, кто впредь совершит указанные нарушения, будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы и штраф от 1000 до 10 тысяч евро — правительство на своем первом заседании в новом составе 31 октября внесло соответствующие поправки в Уголовный кодекс.