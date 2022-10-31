Барселона, Испания, 31 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение не продлевать контракт с 27-летним испанским правым защитником Эктором Бельерином. Об этом 31 октября сообщает издание Marca.

«Барселона»

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави планирует уже в зимнее трансферное окно усилить позицию правого защитника, на который выступает Бельерин.

За «Барселону» Бельерин выступает с 1 сентября 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Действующее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Эктор Бельерин принял участие лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.