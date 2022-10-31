Москва, , 22:04 — REGNUM Об уходе главного тренера «Пари Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова на альтернативную должность в московский «Локомотив» объявят после матчей 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Об этом 31 октября сообщает издание «Чемпионат».

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В матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет 12 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Локомотив», одержав лишь три победы и набрав 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. От выхода из «зоны вылета» «железнодорожников» отделяет одно очко.