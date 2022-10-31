Рим, 31 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Приоритетом нового правительства Италии будет снижение коммунальных тарифов для граждан и бизнеса, написала на своих страницах в соцсетях новый премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Quirinale. it Джорджа Мелони

Тарифы стали «неподъемными для миллионов семей и многих компаний, вынужденных принимать решения о закрытии производств или об увольнениях», отметила Мелони.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.