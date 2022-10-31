Нижний Новгород, , 22:02 — REGNUM Правительство Нижегородской области одобрило выплату новых стимулирующих грантов медицинским работникам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Медикам с дефицитной специальностью, работающим в государственных медучреждениях, обещают единовременно выплатить по 1 млн рублей в качестве господдержки.

Претендующие на эти деньги врачи должны иметь российское гражданство и быть молодыми специалистами. Также будет учитываться их трудовой стаж после окончания обучения или перехода в медицинскую отрасль из другой сферы.

Кроме того, на стимулирующие выплаты могут рассчитывать медики с бессрочным договором, заключенным не позднее 1 января 2022 года. После получения финансовой поддержки врачи должны будут отработать в госучреждении ещё хотя бы пять лет.