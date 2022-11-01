Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:21 — REGNUM Оппозиционные партии в Республике Сербской 2 ноября планируют провести очередную акцию протеста перед зданием государственного телеканала РТРС в Баня-Луке. Об этом заявила кандидат на выборах президента Республики Сербской от оппозиционной Партии демократического прогресса Елена Тривич.

Елена Тривич Цитата из видео «Jelena Trivić — TV Intervju BN TV»

«Оппозиция не позволит, чтобы Центральная избирательная комиссия воровство голосов на выборах выдавала за демократию», — процитировало агентство «Танюг» слова Тривич.

Напомним, что 27 октября ЦИК Боснии и Герцеговины после повторного подсчета голосов на выборах президента Республики Сербской сообщил, что Тривич проиграла кандидату от «Союза независимых социал-демократов» Милораду Додику.