Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 1 ноября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Оппозиционные партии в Республике Сербской 2 ноября планируют провести очередную акцию протеста перед зданием государственного телеканала РТРС в Баня-Луке. Об этом заявила кандидат на выборах президента Республики Сербской от оппозиционной Партии демократического прогресса Елена Тривич.

Цитата из видео «Jelena Trivić — TV Intervju BN TV» Елена Тривич

«Оппозиция не позволит, чтобы Центральная избирательная комиссия воровство голосов на выборах выдавала за демократию», — процитировало агентство «Танюг» слова Тривич.

Напомним, что 27 октября ЦИК Боснии и Герцеговины после повторного подсчета голосов на выборах президента Республики Сербской сообщил, что Тривич проиграла кандидату от «Союза независимых социал-демократов» Милораду Додику.