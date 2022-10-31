София, , 21:59 — REGNUM Болгария и Румыния начали масштабные учения военно-морских сил в акватории Черного моря. Об этом 31 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Флаг Болгарии

Согласно официальной информации, маневры, получившие название «Посейдон — 2022», направлены на повышение уровня подготовки личного состава ВМС двух стран по планированию и проведению противоминных мероприятий, обследованию мелководных участков и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

Учения, проводящиеся в соответствии с натовскими стандартами, проходят в территориальных водах Болгарии. Мероприятия будут продолжаться до 5 ноября.