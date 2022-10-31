Херсон, 31 октября 2022, 21:56 — REGNUM Зона перемещения населения в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра, сообщил 31 октября врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо. Обращение его опубликовано в соцсетях.
Решение, пояснил он, принято в связи с возможностью применения киевским режимом запрещенных методов войны, наличием сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Перемещение населения позволит создать в регионе эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение ВФУ и защитить мирных жителей.
Как подчеркнул Сальдо, все жители, которые будут перемещены вглубь Херсонской области и в другие российские регионы, смогут пользоваться программой помощи, которая распространялась на жителей правобережной части Херсонской области. В частности, предоставляется единовременная выплата в 100 тысяч рублей, возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из правобережных районов Херсонской области были вывезены около 70 тыс. человек.