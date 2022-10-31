Херсон, 31 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Зона перемещения населения в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра, сообщил 31 октября врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо. Обращение его опубликовано в соцсетях.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя

«Принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — обратился к жителям Сальдо.

Решение, пояснил он, принято в связи с возможностью применения киевским режимом запрещенных методов войны, наличием сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Перемещение населения позволит создать в регионе эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение ВФУ и защитить мирных жителей.

Как подчеркнул Сальдо, все жители, которые будут перемещены вглубь Херсонской области и в другие российские регионы, смогут пользоваться программой помощи, которая распространялась на жителей правобережной части Херсонской области. В частности, предоставляется единовременная выплата в 100 тысяч рублей, возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.

«Прошу всех наших жителей сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила по организованной эвакуации, быть собранными и избегать паники. В это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку», — призвал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из правобережных районов Херсонской области были вывезены около 70 тыс. человек.