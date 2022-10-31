Нижний Новгород, , 21:54 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода Дарья Луконькина, победившая на конкурсе «Краса России», получит приз в размере 2 млн рублей. Об этом она сообщила на пресс-конференции 31 октября.

Пачка рублей Kaluga.sledcom.ru

По словам 19-летней девушки, эти деньги она планирует потратить на семейный отдых — отправиться в заграничный тур вместе с родителями, а также нанять пиар-агента для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Напомним, финал конкурса «Краса России — 2022» состоялся 26 октября в Сочи. За этот титул боролись 51 претендентка из столицы и регионов. В итоге обладательницей главной короны конкурса стала нижегородка Дарья Луконькина. В 2023 году ей предстоит принять участие в международном конкурсе «Мисс Земля».