Чита, , 21:53 — REGNUM В Забайкалье формируют первый добровольческий отряд из числа казаков Забайкальского войскового казачьего общества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 31 октября.

Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс skwrz.ru

«Казак, когда рождался, сразу знал: он будет воином, защитником наравне с тем, что он должен быть земледельцем. Он и кормить семью должен, и защищать», — считает атаман Забайкальского казачьего войска Сергей Бобров.

По его словам, 100 добровольцев из Забайкальского края и Бурятии войдут в состав отряда, который будет носить имя легендарного казака, основателя сибирских городов Петра Бекетова.

Сегодня 39 казаков-забайкальцев продолжают принимать участие в СВО в составе добровольческих казачьих отрядов — «Дон», Кубань», а также в частях и соединениях Министерства обороны России и Росгвардии. Более 100 забайкальских казаков отправились в зону проведения СВО в рамках частичной мобилизации.