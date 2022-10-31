Манчестер, Великобритания, 31 октября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. 25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд рассказал о пережитых проблемах с психическим здоровьем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

«Какое-то время я боролся с ментальными проблемами. Они возникли не столько из-за моей игры, сколько из-за вещей, происходивших за пределами поля. Я понимаю, что работа журналистов — говорить о том, что происходит на поле, но для игроков важно правильно настраиваться и очищать голову от ненужных переживаний перед каждым матчем. В прошлом сезоне мне не часто это удавалось», — цитирует Рэшфорда издание Sky Sports.

В текущем сезоне английский нападающий принял участие в 15 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Действующее соглашение Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 60 миллионов евро.