Белград, , 00:06 — REGNUM Сербия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера больших корпораций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с бизнес-делегацией правительства США 31 октября в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, стабильная экономика делает из Сербии привлекательное место для иностранного бизнеса.

Стороны обсудили возможности развития двухстороннего экономического сотрудничества и выделения новых инвестиций в области энергетики, зеленых технологий, ИТ-сектора, сообщила пресс-служба президента Сербии.

На встрече также присутствовали премьер-министр Сербии Анна Брнабич и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Напомним, что ранее Кристофер Хилл заявил о том, что США помогут Сербии избавиться от зависимости от российского газа.