Москва, 31 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. 128 добровольцев Центрального войскового казачьего общества приступили к выполнению задач специальной военной операции. В их числе — казачья молодёжь до 35 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 31 октября.

Skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

Часть казаков отправилась на передовую в составе сформированной танковой роты прославленной гвардейской Кантемировской дивизии Министерства обороны РФ, ещё часть — в составе одного из соединений войск Росгвардии.

Казачьи подразделения возглавили атаман Тверского отдельского общества и атаман Липецкого отдельского общества, имеющий боевой опыт в составе добровольческого казачьего отряда «Ермак».