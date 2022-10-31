В Нижневартовске планируют потратить на ледовый городок почти 10 млн рублей
Нижневартовск, Югра, 31 октября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Власти Нижневартовска (ХМАО) на обустройство новогоднего городка на площади Нефтяников готовы потратить около 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
За эти деньги организации, которая выиграет тендер, предстоит установить до 19 декабря горки, ледяные скульптуры, 22-метровую ель, лабиринт из утрамбованного снега.
Отмечается, что ледяные и снежные скульптуры будут посвящены теме «Уральские сказы Бажова». Демонтаж городка намечен на 1 марта 2023 года.
По информации сайта госзакупок, в 2021 году власти Нижневартовска потратили на новогодний городок 7,72 млн рублей. Хотя первоначальная цена тендера составляла 9,5 млн рублей.
Нижневартовск — второй по численности населения город в Югре, после Сургута. Здесь проживает свыше 283 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города Нижневартовска отказались в 2022 году от трат на салют в Новый год.