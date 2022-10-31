Нижневартовск, Югра, 31 октября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Власти Нижневартовска (ХМАО) на обустройство новогоднего городка на площади Нефтяников готовы потратить около 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

За эти деньги организации, которая выиграет тендер, предстоит установить до 19 декабря горки, ледяные скульптуры, 22-метровую ель, лабиринт из утрамбованного снега.

Отмечается, что ледяные и снежные скульптуры будут посвящены теме «Уральские сказы Бажова». Демонтаж городка намечен на 1 марта 2023 года.

По информации сайта госзакупок, в 2021 году власти Нижневартовска потратили на новогодний городок 7,72 млн рублей. Хотя первоначальная цена тендера составляла 9,5 млн рублей.

Нижневартовск — второй по численности населения город в Югре, после Сургута. Здесь проживает свыше 283 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города Нижневартовска отказались в 2022 году от трат на салют в Новый год.