Таганрог, Ростовская область, , 21:41 — REGNUM В Ростовской области в получении взятки заподозрили сотрудника таганрогского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи полагают, что в сентябре 2022 года злоумышленник получил 30 тыс. рублей от 27-летнего мужчины за подмену результатов анализа на состояние наркотического опьянения, содержащие отрицательный результат. Врач-нарколог был задержан с поличным.

В содеянном задержанный сознался.

Расследование уголовного дела продолжается.