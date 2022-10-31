Мюнхен, Германия, , 21:36 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в матче последнего 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный арбитр — Петер Кралович.

В матче 1-го тура, проходившего в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», победу одержала мюнхенская «Бавария», обыгравшая «Интер» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Лерой Сане (25’ Йозуа Киммих) и Данило Д’Амброзио (66’ автогол).