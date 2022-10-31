Москва, , 21:40 — REGNUM Нацистская идеология давно процветает в странах Европейского союза. На это обратил внимание в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 31 октября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя снос памятника в латвийском городе Даугавпилс.

Флаг Латвии Pixabay.com

«Страны Евросоюза лишь разведут руками и скажут: «Мы ничего не сделаем. Это нас не касается». Они обвинят Россию в агрессии. Вот что они скажут. И пытаться достучаться до европейского сообщества в плане защиты советских памятников не имеет смысла, это надо чётко понимать. И сегодня мы видим, что нацизм давно уже перерос государственные границы. Это идеология, которая в рамках «Четвёртого рейха», реализуется на общеевропейском уровне. И надо понимать, что многое из того, что поддерживается ЕС, это и есть те шаги, которые на практике реализуются идеи, заложенной Гитлером, — рейха будущего, рейха без границ. И страны Прибалтики тут впереди планеты всей», — подчеркнул Антон Бредихин.

«Единственное, что мы можем потребовать и сделать, — вывезти советские памятники на территорию России», — предлагает решение вопроса собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в ночь на 31 октября латвийские власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилс. Посольство России в Латвии выразило возмущение сносом мемориала в Даугавпилсе и призвало мировое сообщество оценить «варварские выходки» Риги.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.